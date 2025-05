L’exposition «En vol» lance la nouvelle saison de Zone i

L’association Zone i, installée au Moulin de la Fontaine à Thoré-la-Rochette, se prépare à la fin mai pour une saison à nouveau pleine de surprises et toujours tournée vers les arts visuels et l’environnement, sa vocation première.

Le temps de terminer les différentes transformations de ce superbe lieu au bord du Loir chargé d’histoire, la saison 2025 de Zone i débutera le 29 mai par une exposition collective sous le thème de l’En Vol, visible jusqu’en novembre. «On pourra voir le travail de neuf artistes autour de l’idée de l’en vol sur un mode poétique plus qu’animalier, des regards assez tranchés de ces artistes avec leur propre univers, la fascination que les oiseaux exercent sur nous» détaille Mat Jacob directeur artistique avec sa femme Monica Santos.

Lors du week-end d’ouverture de la saison et de cette nouvelle exposition, du 29 au 31 mai, Zone i présentera un programme riche d’évènements et de spectacles vivants afin de croiser les regards et les expressions. Ainsi, artistes performeurs, projections nocturnes de vidéos, diapositives ou image Super 8, DJ, ateliers de cyanotypes, chimigrammes et création d’avions en papier et une promenade ornithologique pour découvrir la biodiversité du lieu avec l’association Perche nature viendront animer le lieu lors de ce week-end festif de l’ascension.