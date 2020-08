Visitez la Commanderie d’Arville

Programmation estivale

Escape-game enfants et visites thématiques

L’équipe de la commanderie d’Arville a le plaisir de vous accueillir de nouveau sur le site templier. Fondée au XIIe siècle par l’ordre du Temple, la commanderie d’Arville reste, par l’importance de ses bâtiments, l’une des commanderies les mieux conservées de France. Eglise, porche d’entrée (XIIe), écuries, grange dîmière, pigeonnier (XVe-XVIe), chacun de ces bâtiments évoque le quotidien des Templiers avant leur départ pour la Terre sainte. Un musée sur l’histoire du Temple et des croisades vient compléter la visite, à travers une mise en scène interactive et vivante.

En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, la programmation de la commanderie templière a été réaménagée, plusieurs événements reportés à l’année 2021 tels la fête médiévale ou l’escape-game adultes. Cependant des visites guidées jusqu’au 23 août sont mises en place tout l’été pour découvrir l’exceptionnelle histoire de ce site médiéval. Le dimanche matin des visites thématiques sont également proposées pour dévoiler des aspects méconnus de la commanderie templière : anciennes prisons, trésors de l’ordre de Malte, symbolique des plantes au Moyen-âge, etc. Afin de garantir la sécurité des visiteurs, le port du masque est obligatoire pour participer aux visites guidées.

Un escape-game destiné aux enfants de 6 à 17 ans est également programmé durant deux week-ends au mois d’août, les 8-9 et les 15-16 août. Gweltaz le File attend les aventuriers en herbe pour plonger dans une intrigue qui les emportera au Moyen-Âge. Seront-ils assez valeureux et perspicaces pour se mettre au service de Guillaume le Conquérant ? Pour le prouver, les enfants auront 30 minutes pour déjouer les énigmes, ouvrir les quatre coffres et enfin découvrir l’antidote !

Infos pratiques :

Le site est ouvert tous les jours de 10h à 18h30.

VISITES GUIDEES du 5 juillet au 23 aout. Durée : 45 min. à 1h. Tous les mardis et samedis à 11h et à 15h ; le dimanche à 15h. Visites guidées thématiques les dimanches à 11h (programme sur le site internet). Réservation en ligne conseillée

TARIFS : La visite de la commanderie inclut le musée, les bâtiments et le jardin médiéval.

Adultes : 7 € / Adolescents et étudiants: 5€ /

Enfant (6-12 ans): 3€ / Gratuit moins de 6 ans /

Supplément de 2€ pour les visites guidées.

ESCAPE-GAME ENFANTS : Les 8/9 août et les 15/16 août. A partir de 6 ans – 7€/enfant (entrée incluse). Durée : 1h. Réservation en ligne conseillée

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS AU 02 54 80 75 41 ou sur www.commanderie-arville.com

