Allez «bouiner» à Marçon le 2 mai !

Choisie par Dorothée Barba pour l’un de ses Carnets de campagne récemment sur France Inter, la « Fête populaire agri-culturelle » s’inscrit désormais dans le paysage des rendez-vous de printemps en vallée du Loir. Voici venir la 6e édition avec une belle équipe de bénévoles.

«On a toujours l’envie de partager avec toutes et tous en favorisant les circuits courts artistiques et agricoles, la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle» expliquent les «Bouineurs».

Cette fête du samedi commence par un grand marché de producteurs d’une vingtaine de stands sur la place de l’église avec plusieurs spectacles d’art de la rue : Ze Machine, Roland Bernard et Le Ukukoops, ainsi que les Joizos qui présentent «Le rétroviseur». Un stand de maquillage est également annoncé.

Suite des festivités autour de la salle communale avec deux scènes pour les concerts, une kermesse «pour les mômes» (activités artistiques et ludiques), bar et cantine de plats locaux cuisinés maison avec, bien sûr, la fameuse bouine en tartine.

En soirée et jusqu’à 2 heures du mat’ sont programmés du blues rock (The Attic), des danses folkloriques revisitées (La Cigüe), une batucada féminine, le DJ sarthois Praktika et Marave (pop punk).