ça se passe à l’AVF Vendôme
L’AVF relève le défi du Téléthon : Vente de plus de 600 crêpes, Vendredi 5 décembre dès 8 heures. Au pied de la Tour Saint-Martin à Vendôme.
- Crêpes Partie : mercredis 3 décembre et 21 janvier à partir de 16h, à la crêperie «Comme un grain», 15 pl. de la République. (Résa auprès de l’AVF)
- Café insolite : jeudis 4 décembre et 8 janvier à partir de 17h30, à l’Espace 102, Faubourg Chartrain. Moment de convivialité autour d’un thé, d’un café, etc… (Résa auprès de l’AVF).
- Cercle de lecture : jeudis 4 décembre et 8 janvier à partir de 14h30 salle C2 du Pôle Chartrain. Partager la passion de la lecture et échanger autour des livres.
- Goûter de Noël : mercredi 10 décembre à partir de 14h30, à la salle du Temple, rue J. Auriol (Réservation auprès de l’AVF).
- Art Floral : vendredi 12 décembre et jeudi 29 janvier à partir de 19h15 salle des Frères Lumière (Résa auprès de l’AVF)
- Pause Gourmande : jeudis 18 décembre et 15 janvier à partir de 16h, à la pâtisserie Benjamin Bordas, 9 pl. St Martin à Vendôme (Réservation auprès de l’AVF).
- Atelier culinaire : samedis 13 décembre et 24 janvier à 9h. Menus disponibles sur le site. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Résa auprès de l’AVF).
- Voeux et galettes : mercredi 7 janvier à 14h30 à la salle du Temple, rue J. Auriol (Résa auprès de l’AVF).
- Atelier Pâtisserie : samedi 17 janvier à 9h. Menu disponible sur le site. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Résa auprès de l’AVF)
