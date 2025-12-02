Économie et sociétéAssociations
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois
- Mardi 2 décembre : Rami, 14h avec Nadège
- Mercredi 3 décembre : déco photophore, apporter 1 pot en verre, colle, décoration naturelle ou autre, 14h avec Josiane
- Mardi 9 décembre : activité manuelle, cartes de Noël, 14h avec Christiane
- Mercredi 10 décembre : jeux du Bananagramme, 14h avec Michèle et Denise
- Mercredi 17 décembre : activité manuelle, «fabrication d’une boîte». Apporter papier uni ou non 210/220 gr. env. cutter, plioir, colle, ciseaux. 14h avec Nelly
- Tous les lundis (sauf le 29 décembre) : scrabble, 14h
- Tous les vendredis (sauf le 26 décembre) : chants avec «La chorale du bonheur». 14h au Centre social
(sauf vacances scolaires).
Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits. Ils se déroulent au local du réseau.
Toute personne est bienvenue !
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois : 42 avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme / reseaudechanges41@gmail.com