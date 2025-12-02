Économie et sociétéAssociations

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 11 heures
11 Temps de lecture 1 minute
janvier 25
  • Mardi 2 décembre : Rami, 14h avec Nadège
  • Mercredi 3 décembre : déco photophore, apporter 1 pot en verre, colle, décoration naturelle ou autre, 14h avec Josiane
  • Mardi 9 décembre : activité manuelle, cartes de Noël, 14h avec Christiane
  • Mercredi 10 décembre : jeux du Bananagramme, 14h avec Michèle et Denise
  • Mercredi 17 décembre : activité manuelle, «fabrication d’une boîte». Apporter papier uni ou non 210/220 gr. env. cutter, plioir, colle, ciseaux. 14h avec Nelly
  • Tous les lundis (sauf le 29 décembre) : scrabble, 14h
  • Tous les vendredis (sauf le 26 décembre) : chants avec «La chorale du bonheur». 14h au Centre social

(sauf vacances scolaires).

Venez participer ! «Les savoirs s’échangent collectivement». Les échanges sont ouverts à tous et gratuits. Ils se déroulent au local du réseau.

Toute personne est bienvenue !

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Vendôme et du Vendômois : 42 avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme / reseaudechanges41@gmail.com
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 11 heures
11 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

chauffage generique 1

Bien choisir son mode de chauffage : entre tradition et innovation

il y a 2 jours
chef cuisine manoir 1

Des réveillons hors du commun au Manoir de la Forêt

il y a 2 jours
eclairage route 1

Eclairage public des voies, une priorité

il y a 4 jours
champ 1

PAC versée en octobre

il y a 5 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page