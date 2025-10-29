Epicerie participative à Trôo

Même si ce lieu est ouvert depuis un an, c’est en septembre que l’Epi’Trôo, un projet innovant a été inauguré. Ce projet qui allie épicerie participative, tenue par des bénévoles, et tiers-lieu, crée un espace de proximité conjuguant une consommation responsable et locale avec le lien social et la participation citoyenne en plus. « À travers cette initiative, nous souhaitons offrir aux habitants un lieu où ils peuvent non seulement faire leurs courses mais aussi se retrouver et s’impliquer activement dans la gestion et le développement d’un projet collectif, durable et ancré sur le territoire » détaille Maria Bastos, présidente de l’association Epi’Trôo. Actuellement deux permanences sont opérationnelles dans la semaine, les vendredis et les dimanches matins.

Epi’Trôo – 39 rue Auguste-Arnault à Trôo. Ouverture le vendredi de 16h30 à 19h et le dimanche de 10h à 12h30