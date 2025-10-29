Économie et sociétéÉchos du commerce

Epicerie participative à Trôo

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 minute
12 Temps de lecture 1 minute
epitroo la presidente au micro lors de linauguration 1
Epi’Trôo, la présidente au micro lors de l’inauguration

Même si ce lieu est ouvert depuis un an, c’est en septembre que l’Epi’Trôo, un projet innovant a été inauguré. Ce projet qui allie épicerie participative, tenue par des bénévoles, et tiers-lieu, crée un espace de proximité conjuguant une consommation responsable et locale avec le lien social et la participation citoyenne en plus. « À travers cette initiative, nous souhaitons offrir aux habitants un lieu où ils peuvent non seulement faire leurs courses mais aussi se retrouver et s’impliquer activement dans la gestion et le développement d’un projet collectif, durable et ancré sur le territoire » détaille Maria Bastos, présidente de l’association Epi’Trôo. Actuellement deux permanences sont opérationnelles dans la semaine, les vendredis et les dimanches matins.

Epi’Trôo – 39 rue Auguste-Arnault à Trôo. Ouverture le vendredi de 16h30 à 19h et le dimanche de 10h à 12h30
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 1 minute
12 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

img 7433 1

Une charcuterie du terroir

il y a 16 heures
rouleau compresseur routes 1

Un enrobé plus responsable

il y a 1 jour
eolienne 1 1

L’importante question du mix énergétique

il y a 2 jours
1000chantiers 2

Pour vos futurs aménagements extérieurs

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page