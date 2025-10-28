Économie et sociétéÉchos du commerce

Une charcuterie du terroir

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 12 heures
17 2 minutes de lecture
img 7433 1

Chez Sébastien Bouillon, tout est bon (comme dans le cochon). C’est là, la devise que le charcutier-traiteur a ajouté à son enseigne « Délices et courtoisy ». Un slogan qui donne la mesure de l’esprit de la boutique.

Lorsque l’on rentre, ce sont les deux vitrines abondamment garnies qui appellent immanquablement l’œil et éveillent les papilles.

À l’intérieur, bien rangées, des victuailles plus appétissantes les unes que les autres, allant des magrets de canard fumés à la pâtisserie salée en passant par des pâtés et des saucissons très travaillés. « Ici, tout est fait maison ! Et le client est invité à goûter avant de faire son choix », explique Sébastien Bouillon.

img 7435 1 Son objectif, proposer toute une gamme de produits autour de la charcuterie et des plats traditionnels. Pour cela, il mobilise toute son énergie et son savoir-faire acquis initialement dans la maison Savoir à Morée.

Depuis l’ouverture de la boutique, à l’entrée de Oucques, il y a seulement dix-huit mois, la gamme a évolué « L’activité traiteur s’est beaucoup développée. Ce qui plaît beaucoup, ce sont les planches apéro géantes. Pour 5 € par personne, c’est tout un assortiment de charcuteries qui est proposé et, croyez-moi, il y a de quoi bien se restaurer ! ». Car les plats de Sébastien sont aussi généreux que lui.

« Ma grand-mère, qui était dans la restauration, m’a toujours répété qu’il faut donner pour recevoir. C’est vrai ! Il faut que les clients soient contents, c’est l’essentiel ».

Sous le barnum qui jouxte la boutique, Sébastien Bouillon cuisine, en direct, les plats qui réunissent autour du partage et des goûts traditionnels « Je cuisine paëlla, tête de veau, couscous, jambon grillé et pommes de terre grenaille, en direct. Les clients voient la qualité des ingrédients, sentent le fumet des plats et tout cela aiguise leur appétit ». Repas de chasse, d’anniversaire ou de convivialité, Sébastien Bouillon assure toute la diversité. « Notre nouveau concept va être de proposer au client de créer son propre hamburger avec toute une palette de produits possibles ».

Hyperactif, Sébastien Bouillon ne cesse de cuisiner, d’imaginer, d’innover pour satisfaire mais aussi surprendre sa clientèle de plus en plus nombreuse.

Délices et Courtoisy ouvert du mercredi au dimanche, de 8 h à 13 h 30 et de 15 h à 19 h 30 (sauf dimanche)
Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 12 heures
17 2 minutes de lecture
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

rouleau compresseur routes 1

Un enrobé plus responsable

il y a 20 heures
eolienne 1 1

L’importante question du mix énergétique

il y a 2 jours
1000chantiers 2

Pour vos futurs aménagements extérieurs

il y a 2 jours
les 15 premiers villages d avenir dans le var 1

Les villages ont de l’avenir

il y a 3 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page