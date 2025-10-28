Une charcuterie du terroir

Chez Sébastien Bouillon, tout est bon (comme dans le cochon). C’est là, la devise que le charcutier-traiteur a ajouté à son enseigne « Délices et courtoisy ». Un slogan qui donne la mesure de l’esprit de la boutique.

Lorsque l’on rentre, ce sont les deux vitrines abondamment garnies qui appellent immanquablement l’œil et éveillent les papilles.

À l’intérieur, bien rangées, des victuailles plus appétissantes les unes que les autres, allant des magrets de canard fumés à la pâtisserie salée en passant par des pâtés et des saucissons très travaillés. « Ici, tout est fait maison ! Et le client est invité à goûter avant de faire son choix », explique Sébastien Bouillon.

Son objectif, proposer toute une gamme de produits autour de la charcuterie et des plats traditionnels. Pour cela, il mobilise toute son énergie et son savoir-faire acquis initialement dans la maison Savoir à Morée.

Depuis l’ouverture de la boutique, à l’entrée de Oucques, il y a seulement dix-huit mois, la gamme a évolué « L’activité traiteur s’est beaucoup développée. Ce qui plaît beaucoup, ce sont les planches apéro géantes. Pour 5 € par personne, c’est tout un assortiment de charcuteries qui est proposé et, croyez-moi, il y a de quoi bien se restaurer ! ». Car les plats de Sébastien sont aussi généreux que lui.

« Ma grand-mère, qui était dans la restauration, m’a toujours répété qu’il faut donner pour recevoir. C’est vrai ! Il faut que les clients soient contents, c’est l’essentiel ».

Sous le barnum qui jouxte la boutique, Sébastien Bouillon cuisine, en direct, les plats qui réunissent autour du partage et des goûts traditionnels « Je cuisine paëlla, tête de veau, couscous, jambon grillé et pommes de terre grenaille, en direct. Les clients voient la qualité des ingrédients, sentent le fumet des plats et tout cela aiguise leur appétit ». Repas de chasse, d’anniversaire ou de convivialité, Sébastien Bouillon assure toute la diversité. « Notre nouveau concept va être de proposer au client de créer son propre hamburger avec toute une palette de produits possibles ».

Hyperactif, Sébastien Bouillon ne cesse de cuisiner, d’imaginer, d’innover pour satisfaire mais aussi surprendre sa clientèle de plus en plus nombreuse.