Ferme collective à construire

Hélène André et Alexis Bernard sont porteurs d’un projet sociétal, une ferme collective aux Essarts, entre Montoire et La Chartre sur Loir, à cheval entre le Loir-et-Cher et la Sarthe. Un projet en polyculture (culture, élevage de chèvres et fabrication de fromage) sur 75 ha, actuellement en grandes cultures exploitées par François Martin qui va partir à la retraite. Pour ne pas rentrer dans spirale de la spéculation, ils tiennent à ne pas être propriétaires. C’est ainsi que l’association « Terre de Liens » achètera le foncier et le louera au GAEC qui se constituera en 2026. En parallèle, les deux porteurs de projets envisagent de créer une structure juridique solidaire et citoyenne permettant à chacun de s’impliquer dans le projet. C’est ce qu’ils expliqueront lors d’un rendez-vous le 17 mai à 15h à la mairie des Essarts où ils invitent toutes et tous nombreux à venir les rencontrer.

Ferme collective en polyculture élevage. Rendez-vous le samedi 17 mai à 15h à la mairie des Essarts (41800). Rens. et contact : 06 42 28 88 44. andre.selenee@gmail.com