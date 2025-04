Seule la volonté peut tout

Emmanuel Berthereau n’est plus. Vendômois, paraplégique à la suite d’un accident de voiture, engagé dans le championnat de France de handi-moto depuis 7 ans, Emmanuel est décédé sur la route. Triste nouvelle pour ceux qui l’aimaient, lui qui donnait, chaque jour, des leçons de vie à nous, valides et bien portants.

Emmanuel roulait en side-car adapté à son handicap, au grand dam de ses médecins qui pensaient qu’Emmanuel serait à jamais calmé de la vitesse et de cette sensation unique de liberté que seuls les motards connaissent.

En 2018, Emmanuel Berthereau reprend le guidon d’une moto après 25 ans d’abstinence, un deux-roues adapté à son handicap pour faire un essai au Mans. Une véritable renaissance pour lui, un rêve qui devient accessible, sa joie était immense quand je le rencontrais pour la première fois pour écrire un article sur son engagement au championnat de France de Handi-moto. Après avoir obtenu un partenariat de sponsoring avec la concession Suzuki de Blois et de son propriétaire Julien Diguet conquis par sa volonté, il créait son association la Team handi Racing 41 pour s’engager avec les bénévoles indispensables qui l’accompagnaient dans le championnat.

Plusieurs compétitions, quelques chutes dont une plus grave en 2022, les saisons s’enchaînent et l’expérience des courses lui font gravir les échelons du tableau. Emmanuel se réjouissait, au guidon d’une nouvelle moto Honda, de repartir au championnat de France 2025 qu’hélas il ne fera pas. Mais, je suis sûr qu’Emmanuel est au paradis des motards, car il avait cette gentillesse, cette persévérance, cette ouverture à l’autre, cette envie de transmettre que même handicapé, limité dans son action, on peut réaliser ses rêves les plus fous. Tout est une question de volonté, il en était l’exemple parfait.