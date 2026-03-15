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Hébergement étudiant

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Ilona, interne à La Chaussée-Saint-Victor, qui occupe un logement proposé par la Ville et le Département © CD41 N. Derré

Avec 16 nouvelles chambres en colocation ouvertes à la fin 2025 pour accueillir les étudiants en santé, le Conseil départemental de Loir-et-Cher avec l’agence d’attractivité Be LC multiplie les solutions d’hébergement pour lever les freins aux stages sur le territoire. Car les étudiants de passage aujourd’hui pourraient bien devenir les professionnels de santé qui y exerceront demain. Ce dispositif, visant à faciliter l’accès au logement, fait partie intégrante du Plan «Le 41 en bonne santé» qui a pour objectif de lutter contre la désertification médicale de manière globale dans le Loir-et-Cher. On sait tous que la question du logement peut être un frein majeur à la réalisation d’un stage.

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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