Hélène Maurice lance son «Petit conservatoire»

La chanteuse Hélène Maurice, grande militante de la culture pour tous avec son compagnon Daniel, a toujours plus d’une idée dans son sac. Non contente d’offrir à des spectateurs fidèles des soirées ou matinées de chansons à textes et de spectacles inventifs, elle propose aujourd’hui de créer «ensemble» Le Petit conservatoire du Poulailler dans leur ferme des Brenaudries à Montrouveau.

«Un lieu de partage pour améliorer la performance scénique, musicale et vocale, pour les amateurs comme pour les professionnels» explique-t-elle. «On peut venir pour y apprendre mais aussi pour transmettre et évoluer…» Si tout va bien, Le Petit conservatoire du Poulailler naîtra avant le printemps sous l’égide de l’association Les Chemins de traverse. «On prévoit une réunion avec les personnes intéressées».