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Hélène Maurice lance son «Petit conservatoire»

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le petit conservatoire du poulailler 2026
Marie-Liesse Bertre-Flandrin a offert les dessins de l’affiche

La chanteuse Hélène Maurice, grande militante de la culture pour tous avec son compagnon Daniel, a toujours plus d’une idée dans son sac. Non contente d’offrir à des spectateurs fidèles des soirées ou matinées de chansons à textes et de spectacles inventifs, elle propose aujourd’hui de créer «ensemble» Le Petit conservatoire du Poulailler dans leur ferme des Brenaudries à Montrouveau.

«Un lieu de partage pour améliorer la performance scénique, musicale et vocale, pour les amateurs comme pour les professionnels» explique-t-elle. «On peut venir pour y apprendre mais aussi pour transmettre et évoluer…» Si tout va bien, Le Petit conservatoire du Poulailler naîtra avant le printemps sous l’égide de l’association Les Chemins de traverse. «On prévoit une réunion avec les personnes intéressées».

Contact : letheatredupoulailler@gmail.com ou par texto au 06 32 20 52 65.
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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