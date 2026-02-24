Artistes, inscrivez-vous aux Arts sous le porche !

Première manifestation du genre, Les Arts sous le porche auront lieu les dimanche et lundi de Pentecôte dans les rues et les galeries de La Chartre-sur-le-Loir (72). Imaginé au sein de l’association des brocanteurs, cet événement devrait regrouper une trentaine d’artistes sélectionnés par un jury.

Le public sera invité à déambuler à travers tout le village pour découvrir les œuvres et les artistes, deux jours durant. Il pourra également voter pour sa préférence.

Une cinquantaine de candidats se sont déjà manifestés mais il est toujours temps de se faire connaître. Pour cela, faire une demande de dossier par courriel à l’adresse artsousleporche@gmx.fr. Un dossier à remplir vous sera renvoyé immédiatement. Le jury statuera courant mars sur les artistes sélectionnés ; les noms des jurés seront rendus publics une fois la sélection dévoilée.