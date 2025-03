La lumière brille à l’école de Tanguis Peulh

Des membres de l’association vendômoise d’aide au développement dans la santé et l’éducation en Afrique de l’Ouest, Horizons Sahel en partenariat avec des étudiants de l’INSA Centre-Val de Loire de Blois ont accompli en février, pour la 3e année consécutive, une mission réussie d’électrification d’une école au Sénégal.

Dans le village de brousse Tanguis Peulh, rattaché à la ville de Sindia, dans la région de Nguékhokh, l’école est dorénavant électrifiée grâce à des capteurs solaires photovoltaïques installés par sept étudiants en génie industriel spécialité énergies renouvelables accompagnés par trois bénévoles d’Horizons Sahel et deux accompagnants. Un chantier qui a débuté le 7 février pour une dizaine de jours sur place et dont huit jeunes sénégalais ont participé à la réalisation, soulignant tout l’intérêt de cette interculturalité.

Grâce à ce chantier de solidarité internationale de jeunes et aux panneaux solaires, donnés par l’entreprise Le Triangle de Morée, dorénavant fonctionnels, l’ensemble des classes qui représentent 90 élèves de primaire profitent de l’électricité mais également l’équipe pédagogique et tous les étudiants de Tanguis Peulh. En effet, le week-end, les étudiants en formation à Dakar, reviennent au village et pourront ainsi continuer à étudier.

Cette mission a été également soutenue en parallèle par six bénévoles d’Horizons Sahel, venus en mission solidaire sur place, et qui ont installé le contenu d’un conteneur en matériel bureautique. Les écoliers sont maintenant connectés au monde grâce aux ordinateurs et internet.

Au-delà du chantier qui s’est déroulé en plusieurs phases : préparation et installation, tranchées à réaliser, branchements, vérifications et contrôles, des activités culturelles étaient au programme : aventure et découvertes des us et coutumes du Sénégal. En effet, la mission a pu participer aux déjeuners traditionnels dans le village, visiter l’Île de Gorée et la maison des esclaves, participer entre autres à une soirée festive ainsi qu’à l’inauguration de ces panneaux solaires.

Un chantier de solidarité initié dès juillet 2024 et qui grâce à l’implication et la volonté de toute l’équipe multiculturelle et intergénérationnelle franco-sénégalaise mise en place par Horizons Sahel ainsi que les partenaires et donateurs, a pu se dérouler sans encombres.

Rentrés le 17 février, les étudiants en mission sont revenus des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux avec ces moments de partages et d’échanges.