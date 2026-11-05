Evaluer les structures agricoles

Afin de pouvoir guider demain les politiques agricoles à mener et de suivre la démographie (catastrophique ?) des exploitations agricoles françaises, cette enquête, réalisée en même temps dans tous les pays européens, va permettre une cartographie précise et faire le point sur les évolutions de ces structures depuis le recensement de l’agriculture 2020.

Pilotée par la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) en Centre-Val de Loire, cette enquête se déroulera sur plus de 2 400 exploitations et avec 57 enquêteurs munis d’une carte officielle pour mener à bien cette opération à travers un questionnaire. Des questions qui porteront notamment sur les surfaces mises en valeur, les cheptels conduits, les bâtiments d’élevage, la composition des personnels travaillant sur l’exploitation, les activités de diversification, les modes de commercialisation. Comme pour toute enquête statistique publique obligatoire, les données individuelles recueillies resteront confidentielles et couvertes par le secret statistique sans être en aucun cas utilisées à des fins de contrôle.