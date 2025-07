L’agence technique départementale a fêté ses dix ans

À l’occasion de cet anniversaire symbolique, l’agence technique départementale a organisé deux rencontres avec les communes adhérentes au nord et au sud du département. Pour le Vendômois, c’est à Ruan-sur-Egvonne que tous se sont retrouvés pour mieux appréhender le rôle de l’ATD sur le chantier complexe de la réfection du pont. Après l’accueil par MM Brunet et Mercier, respectivement maire de la commune et président de l’agence, c’est tout le champ de l’intervention de l’agence qui a été décortiqué. D’abord du diagnostic à la consultation des entreprises avec la phase préparatoire et la visite du technicien, l’établissement du diagnostic et des enjeux et allant jusqu’à la proposition d’aménagement. Et cet accompagnement technique s’est même prolongé jusqu’à la réception des travaux.