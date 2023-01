Les amateurs de bons crus se rendent au 15e SALON du VIN à VENDÔME – Marché Couvert

Il y a 15 ans, le Rotary-club de Vendôme organisait son premier Salon dédié aux vins qui font la noblesse et la diversité de notre patrimoine œnologique français. Dans le cadre idéal du marché couvert, espace unanimement plébiscité par les exposants comme par les visiteurs, ce véritable rendez-vous des terroirs de France, organisé au profit des bonnes causes soutenues par le Club-service, réserve encore, en cette année anniversaire, de beaux coups de cœur de la part de prestigieux viticulteurs devenus, pour la plupart, fidèles au rendez-vous. Rejoint par de nouveaux viticulteurs, le salon offrira aussi l’occasion de belles rencontres avec des producteurs de spécialités gastronomiques des régions et, exceptionnel cette année, des produits du Canada.

Plus de trente exposants sélectionnés pour le rapport qualité/prix de leurs productions représentent les grandes appellations d’Alsace, Beaujolais (Brouilly, Chirouble, Morgon, Fleurie..), Val de Loire (Chinon, Anjou, Bourgueil), Champagne, Bordelais (St Emilion, Sauternes, Fronsac, Entre-deux-Mer, Pomerol, Castillon, Blaye…), Côte de Thonge, Cahors, Bourgogne, Chablis, Jasnières, Coteaux du Vendômois et, parmi les «nouveaux», des vins des Côtes catalanes, des Côtes de Toul et de Gaillac… Idéalement organisé après les fêtes, ce Salon permettra aux amateurs de fines bouteilles de reconstituer leur cave ! Avec la chance d’entrer en contact direct avec le ou les professionnels qui ont élaboré le produit et qui apporteront les conseils souhaités, de la garde à la dégustation.

Restauration et animation avec nocturne le samedi !

Des produits régionaux seront présentés par des producteurs exposants au Salon, notamment des fromages de brebis des Pyrénées, des spécialités marocaines, des produits corses (saucissons, charcuterie, fromages), des macarons de Corrèze (fabrication artisanale), des Huitres et coquillages du bassin d’Arcachon, et d’autres succulentes surprises, toutes à emmener ou à déguster sur place dans l’espace restauration du salon !

Côté animation, l’ambiance festive sera assurée notamment par des tirages au sort offrant de belles occasions de gagner de magnifiques et savoureux lots. Enfin, le salon ouvrira ses portes le samedi jusqu’à 20h.

Un salon en faveur du Handi-Sport

Chacun pourra découvrir les différents crus en les dégustant (avec modération bien entendu) à l’aide d’un verre spécialement gravé remis à chaque visiteur contre un DON de 4 €, contribuant à aider les actions sociales et humanitaires du club.

Ainsi, après l’équipement en 2022 de trois communes rurales d’un défibrillateur, le Rotary-club de Vendôme destine le bénéfice du salon du vin de cette année à l’amélioration de la pratique sportive des personnes en situation de handicap, en favorisant les clubs sportifs du Vendômois en équipement adapté. Une action de plus illustrant l’idéal de «Servir autrui», localement et internationalement, du Rotary-club vendômois.