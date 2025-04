Chaque année, la Société Archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois, vieille dame fondée en 1862, donne rendez-vous à la presse pour présenter son bulletin annuel. Un événement pour les nombreux amateurs d’histoire locale qui s’inscrit dans la grande histoire nationale.

C’est à chaque fois un plaisir de découvrir le nouveau bulletin qui fait référence aux dernières recherches historiques de notre territoire.

Car, chaque année, et ce depuis la création de la société, il y a plus de 160 ans, les articles présentés par les plus grands spécialistes sont à chaque fois inédits. « Éclairant également d’un jour nouveau la recherche tout en la rendant accessible au plus grand nombre, du chercheur au simple lecteur, le bulletin est expédié dans de nombreuses autres sociétés en France comme nous recevons ici, les leurs » déclare Bernard Diry, président de la Société, lui-même numismate reconnu, spécialiste de la monnaie vendômoise frappée pendant huit siècles à Vendôme. D’ailleurs, dans ce nouveau bulletin, il nous présente les dernières années de frappe monétaire dans le comté de Vendôme avant que la puissance du pouvoir royal ne reprennene la main sur le droit de « battre monnaie ».

Un nouveau bulletin qui fait également une place importante à l’hommage rendu à Claude Leymarios, décédé en 2023, président d’honneur de la Société et acteur incontournable du Vendômois dans les progrès qu’il a amenés dans l’archéologie médiévale depuis ses débuts en 1963 à Fréteval. Tous les articles sont classés par ordre chronologique, de la préhistoire avec un article très détaillé sur l’installation de colons agriculteurs et éleveurs en petite Beauce jusqu’au XXe siècle avec la libération de Vendôme. On passe ainsi à chaque période de l’histoire où chacun trouvera un intérêt certain dans le siècle qu’il l’intéresse.

Passionnant !