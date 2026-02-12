Nouveau City Stade en centre-ville

Vendôme vient d’inaugurer son 3e City Stade, au Pré aux Chats, le long du Loir après celui dans les quartiers des Rottes (au nord) et des Aigremonts (au sud).

Avec la particularité d’être facilement démontable en vue des crues possibles du Loir, cette nouvelle structure inaugurée en janvier et à côté du skate park était attendue. Ce lieu stratégique où les jeunes aiment se réunir a été choisi après réflexion car assez loin des habitations pour ne pas occasionner de gênes pour les riverains. « Ce city stade était déjà dans notre programme de 2020 mais la démarche du jeune Marceau Treton qui souhaitait un lieu pour jouer facilement au foot, a relancé le projet après la lettre qu’il nous a adressée » détaille le maire, Laurent Brillard lors de l’inauguration.

Outre son démontage rapide en 4h par les services de la Ville, aucun marquage au sol pour respecter les recommandations des Architectes des Bâtiments de France qui ne souhaitaient aucune couleur, les jeunes pourront investir ce City Stade pour jouer autant au basket, hand ou foot. La dalle qui reçoit la structure est également très lourde et ce nouvel équipement de 26m sur 13m a un accès pour les Personnes à Mobilité Réduite et s’intégrer ainsi dans le projet global d’’inclusion de 2026.