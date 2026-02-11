Économie et sociétéAnimations et salons

21e Ovinpiades des jeunes bergers

Les Ovinpiades de la région qui se sont déroulées à Villavard sur une journée entière à la ferme pédagogique de l’Agro Campus des 2 Vallées, sont les Jeux Olympiques des futurs bergers avec 7 épreuves évaluées.

Au départ, ils étaient 46 élèves de 5 établissements de la région dont 8 Loir-et-Chériens pour débuter les 7 épreuves pratiques dont une théorique sur la connaissance de la filière ovine. Cette compétition reprend finalement les gestes techniques quotidiens des éleveurs dans leur exploitation. Ainsi les concurrents ont dû par exemple parer les pieds des moutons, trier les brebis identifiées grâce une boucle électronique sur l’oreille gauche, redresser les agneaux pour estimer le gras de celui-ci, palper les animaux et évaluer leur état de santé. Cette année, une nouvelle épreuve a été mise en place, la pose de clôture. En effet, aujourd’hui dans l’élevage, de nouvelles pratiques sont apparues comme l’éco-paturage mobile et savoir poser rapidement une clôture au milieu de nulle part pour contenir son troupeau est une notion importante à connaître.

« La France a besoin d’un million d’agneaux en plus pour sa consommation. Notre objectif avec ces Ovinpiades est bien de renouveler les générations des éleveurs et réduire la dépendance aux importations. Mieux organiser la filière pour assurer notre souveraineté alimentaire » détaille Sophie Douaud, animatrice du programme Inn’Ovin pour la région.

A la fin de la journée, le verdict tombe. Eryna Page Halé du lycée Tours Fondettes (37) et Clara Parot du lycée agricole de Bourges représenteront la région à la finale au Salon de l’Agriculture à Paris à la fin du mois de février.

