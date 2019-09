ONM et adieu aux armes pour le colonel Léopold Aigueparse

Dans le cadre de la journée nationale des pompiers, la caserne de Blois-Nord, siège du SDIS de Loir-et-Cher, a vécu plusieurs moments d’intense émotion.

Commandant et directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher, depuis 2012, le colonel Léopold Aigueparse, entouré de plusieurs personnalités, dont le ministre des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, et l’ancien président du Conseil départemental et du SDIS, Maurice Leroy, a passé, une dernière fois, ses troupes de pompiers professionnels, volontaires et jeunes sapeurs-pompiers, en revue.

Après avoir salué les drapeaux et déposé une gerbe au pied de la stèle à la mémoire des pompiers décédés en mission, le futur retraité, qui «accuse» 39 ans de métier, de son Cantal natal au Loir-et-Cher, restera, avec sa famille, en Loir-et-Cher où il pourra encore servir les autres, n’en doutons pas, et continuer à suivre les sports collectifs qu’il affectionne. L’équipe a toujours été sa ligne de conduite tout au long de sa carrière, en étant, à la fois, «rond et carré, souple et rigide», conseil qu’il donna aux jeunes recrues qui ont choisi le corps et la vie des sapeurs-pompiers.

Avant de lui épingler la croix de chevalier dans l’ordre national du Mérite, Maurice Leroy le félicita du travail accompli et de sa forte implication dans la mise en place des réformes, tant dans les grands centres de secours que dans ceux, moins importants, des campagnes, car la sécurité des citoyens n’a pas de limites, ni de frontières.

Plusieurs distinctions ont été remises à l’occasion de cette journée nationale à des pompiers méritants ainsi que des promotions de grades.

Signalons, entre autres, la médaille de la sécurité intérieure (échelon bronze) au colonel Jean-Rémi Hermelin, directeur départemental adjoint du SDIS 41 qui assurera l’intérim du commandement en attendant l’arrivée du nouveau directeur, à savoir le colonel Christophe Magny, actuel directeur adjoint en Corse du Sud, qui a pris ses fonctions le 1er septembre.

