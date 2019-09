Bibliothèque pour la Maison d’enfance

A Saint Calais (72), au Foyer de l’enfance, maison à caractère social, le projet de mise en place d’une bibliothèque et ludothèque anime autant les éducateurs que les jeunes. Un appel aux dons de livres, bandes dessinées, jeux de société, DVD est lancé.

A la tête de cette initiative, Jean-Dominique Hétier, éducateur spécialisé en 3e année d’étude et en reconversion professionnelle est motivé. « Déjà à 18 ans, lorsque je suis sorti du bac, j’avais envie d’exercer ce métier passionnant mais j’ai suivi un autre chemin en faisant Science Po où j’ai travaillé par la suite de longues années dans la gestion de patrimoine. Chaque année, je me disais qu’il fallait que je me reconvertisse et je repoussais l’échéance d’année en année malgré l’idée obsessionnelle d’avoir loupé ma vocation. Et puis le déclic est venu grâce notamment à un ami. Je suis heureux, je me sens utile dorénavant » s’enthousiasme t’il. Une utilité sociale qui lui permet maintenant de mener des projets avec les enfants entre 3 et 18 ans en grande difficulté au sein du foyer.

L’idée de la bibliothèque lui est venue lorsqu’il lisait lui-même des livres aux enfants le soir après l’école. « Une fois, en soutien scolaire, le jeune devait apprendre l’Empire Romain, et je voyais bien qu’il ne s’y intéressait pas. Les enfants peuvent parfois abandonner par découragement. J’ai eu l’idée de sortir « Le Tour de Gaulle », un Astérix incontournable. Ce qui était incroyable, c’est qu’il ne connaissait pas ce personnage de bande dessinée. Il a bien ri à le lire et ça lui a donné envie de se renseigner davantage sur cette période. C’est ce goût d’apprendre autrement que je souhaiterai leur donner par la création au sein de la structure d’une bibliothèque » détaille Jean-Dominique.

Les jeunes s’impliquent également dans le projet en aménageant l’espace, repeignant eux même le local qui recevra cette nouvelle bibliothèque, tout le monde s’affaire à cette belle aventure. Manque les livres, un dépôt est organisé à Vendôme pour que vous puissiez donner livres, BD et DVD. Ils comptent sur votre générosité.

Dépôt au 102 Fbg Chartrain à Vendôme –

Renseignement : Jean-Dominique Hétier 06 26 06 14 70

Alexandre Fleury