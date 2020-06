Poursuivre et élargir l’offre

Avant de reprendre mensuellement la description d’un producteur ou d’un artisan approvisionnant le magasin Les Bio du Coin, nous souhaitions remercier très sincèrement toutes les personnes qui en franchissant la porte du magasin nous ont soutenus dans notre projet

Cela a même dépassé nos espérances, peut-être lié à cette période inédite où les valeurs locales ont pris toute leur importance.

Acheter Bio et Local c’est aussi un acte militant, de réduction des transports et des pollutions induites, d’indépendance face à l’agrochimie et de relocalisation des productions.

Trois emplois ont ainsi été créés dans le magasin générant un surplus d’activité dans les exploitations se traduisant également par de la main-d’oeuvre supplémentaire. Les fermes concernées disposent de deux à dix actifs par structure liés à leurs activités de production, transformation et commercialisation, générateur également d’emplois.

Pour revenir sur ces deux mois écoulés de confinement, nous avons su répondre à l’inquiétude légitime des consommateurs aidés en cela par la taille de notre magasin; très aéré la surface de circulation représente les 3/4 de la surface du magasin.

Nous avons mis en place des mesures de précaution dès le début du confinement : Plexiglass aux caisses, gants et masques de protection auprès des employés, gel à disposition, désinfection des chariots et paniers etc.

Nous continuons cet effort indispensable.

Poursuivre et élargir notre offre, c’est notre objectif. 90% du chiffre d’affaires est aujourd’hui réalisé par de la production locale, voire régionale; nous allons encore améliorer le caractère local avec la saison des légumes et leur planification à venir.

Nous souhaitons, d’autre part, que ce lieu engendre une dynamique de conversion d’autres exploitations; il pourrait être aussi le point d’ancrage d’autres projets (conserverie, plate forme de distribution etc..)

Michel Boulai

Le Petit Vendômois