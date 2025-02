Résidence de territoire

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher avec le soutien de la DRAC, de la commune de Beauce-la-Romaine et de la communauté de communes des Terres du Val-de-Loire, reconduit le projet de «résidence artistique et culturelle de territoire». Ainsi, jusqu’en juin 2026, la compagnie S.T.E.L.L.A., installée à Beauce-la-Romaine ira à la rencontre de tous les Loir-et-Chériens lors de plusieurs représentations théâtrales et ateliers artistiques. L’objectif est bien de transformer le rapport à l’art, interroger l’espace public et le collectif, favoriser le sentiment d’appartenance des habitants au territoire tout en insufflant le désir de pratique artistique ! En somme, proposer aux habitants une autre forme de rencontre avec les œuvres et les artistes.