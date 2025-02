USV Gymnastique, les kangourous dynamiques

Avec 325 licenciés aujourd’hui, l’USV Gymnastique est au complet. Entre compétitions, animations, cours et projets, le club change en 2025 son logo et cherche sponsors et mécénat pour changer son tapis devenu hors d’usage.

Nous refusons chaque année plus de 100 inscriptions. Nous avons bien, pourtant, les encadrants et les bénévoles, tous formés pour faire davantage mais on ne peut aller au-delà de nos entraînements qui se déroulent chaque jour de la semaine de 17h à 20h30 et le samedi de 9h à 13h. Nous partageons la salle avec des groupes scolaires et ne pouvons pas ouvrir d’autres créneaux» soulignait Jérémy Figueiredo, président du club vendômois. Outre le label «Argent» décerné par la Fédération récompensant la qualité des éducatrices et le matériel disponible, le club devrait prochainement obtenir un nouveau label, «Baby Gym», spécifique à la pratique de la gymnastique des enfants de 2 ans. «60 enfants sont accueillis avec l’obligation d’un parent accompagnant pour ces cours spécifiques en 2 sessions de 30. Là aussi, nous sommes au complet sans possibilité d’en accueillir davantage » se désole Marion, professeur salariée du club qui a pratiqué la gym à l’USV Gymnastique depuis son enfance.

Le club vendômois intervient également à l’extérieur comme avec l’établissement de la MFR à Saint Firmin-des-Prés pour un cycle de gymnastique afin de faire découvrir la discipline aux jeunes. Quant aux résultats sportifs, ils sont présents et suivent cette dynamique de club. «Nous avons commencé cette nouvelle saison vaillamment avec des résultats pour nos gymnastes au niveau départemental et régional et même pour certaines, une sélection au niveau national avec l’objectif de participer au championnat de France de Poitiers et Chalons en Champagne en 2025 » poursuivait la coach. Le club organise également dans le gymnase des Grands Prés, qui a la chance de posséder des gradins pour les spectateurs, deux compétitions dans l’année, une départementale le 2 mars et l’autre régionale en mai.

En juin, le club tient son gala annuel avec une chorégraphie autour d’un thème à chaque fois renouvelé. Ainsi le 28 juin, sur le thème d’une «Soirée TV», le gala devrait encore réunir 700 spectateurs. Malgré ce tableau idyllique, le club cherche depuis un an avec déjà des subventions importantes de la mairie, d’autres financements pour renouveler son tapis. «La recherche de partenaires et de sponsors est notre point faible qu’il faut travailler. Sur nos tenues, nous n’avons, hélas, pas le droit de logoter des entreprises au contraire d’autres sports. Nous avons finalement peu de visibilité pour de futurs sponsors outre les panneaux dans le gymnase» concluait le président.