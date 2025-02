Rendez-vous sur le tatami avec l’USV Judo

Depuis la saison dernière, l’USV Judo exerce sur un tatami tout neuf au Dojo de Vendôme. Avec de très bons résultats sportifs, départementaux, régionaux et même nationaux, l’USV Judo est un club actif dans les compétitions mais également grâce à l’action depuis des années de sa présidente, Muguette Saillard, et de ses bénévoles dans la pratique du judo vers d’autres publics.

«La compétition reste la vitrine du club, on le voit dans toutes les catégories et particulièrement avec Elsa Jouanneau, classée 4e nationale de la « Rainling list » en moins de 48 kg, la liste nationale en fonction des résultats des judokas dans la saison» détaillait Muguette Saillard. En effet, l’athlète vendômoise, qui a intégré le pôle régional de judo à Orléans mais toujours licenciée à l’USV Judo où elle suit régulièrement les cours, s’est déplacée en Belgique, en Écosse et en Lituanie, se classant à chaque fois dans les sept meilleures de sa catégorie. «Elsa a été également partenaire de la judokate paralympique Sandrine Martinet au JO de Paris» poursuivait la présidente.

Outre les tournois, l’USV Judo a été pionnier avec une vraie spécificité dans le sport adapté grâce à l’implication de sa présidente. «La diversité des cours vers un public à mobilité réduite ou déficients mentaux nous a toujours motivés. Ainsi, nous avons pu intégré les EHPAD ou les IME grâce notamment à Bruno Durand, 5e dan au club. J’ai pu en tant que son assistante voir le progrès des participants, physiquement comme psychologiquement, c’est impressionnant » concluait Muguette Saillard.

Passation

À la tête de l’USV Judo depuis plus de trente ans, Muguette Saillard, lors de l’assemblée générale en janvier, a passé la main à un nouveau président Alban. « Quand tu as une longévité importante dans une association qui réunit 200 licenciés, il faut bien se dire que ce n’est jamais seul que tu la traverses. J’ai eu la chance de rencontrer des gens formidables, d’avoir des équipes extraordinaires où chacun s’impliquait. Je sais que déjà les plus jeunes s’investissent avec l’arrivée de six d’entre eux au sein du bureau et j’en suis ravie. Et puis, un président au plus près des licenciés doit être présent également sur le tatami, ce qui hélas, n’est plus mon cas. Je reste évidemment présente pour aider le nouveau bureau et désire un passage de relai en douceur. Le retour des commissions au sein du club est également un point fort pour que chacun s’investisse à son niveau dans et pour le club » expliquait Muguette Saillard qui reste cependant encore un temps commissaire sportive avec son mari Alain pour les compétitions. Afin de marquer toutes ses années de bénévolat, à la fin de l’assemblée générale, Laurent Brillard, maire de Vendôme, et Jimmy Marcilly, adjoint en charge du sport, lui ont fait la surprise en lui remettant la médaille de la ville de Vendôme sous les applaudissements de tous les licenciés présents.