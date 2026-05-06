Mieux informer, mieux protéger
En mai, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette programme diverses actions ouvertes au public :
Accueil du public dans le Gendtruck, camping-car spécialement aménagé pour renseigner, informer, recueillir mains courantes et plaintes :
- Thoré le 5 mai de 9h30 à 11h30
- Danzé le 5 mai de 15h à 17h
- Mazangé le 6 mai de 9h30 à 11h30
- Saint-Agil le 6 mai de 15h à 17h
- Artins le 7 mai de 15h à 17h
- Sougé le 11 mai de 9h30 à 11h30
- Prunay le 11 mai de 15h à 17h
- Trôo le 12 mai de 9h30 à 11h30
- Azé le 12 mai de 15h à 17h
- Oucques le 13 mai de 9h30 à 11h30
- Talcy le 13 mai de 15h à 17h
- Autainville le 15 mai de 9h30 à 11h30
- St Jean Froidmentel le 15 mai de 15h à 17h
- Beauchêne le 18 mai de 15h à 17h
- Souday le 19 mai de 9h30 à 11h30
- La Ville-aux-Clercs le 19 mai de 15h à 17h
- Villedieu le 20 mai de 9h30 à 11h30
- Villiers le 20 mai de 15h à 17h
- Le Gault-du-Perche le 21 mai de 9h30 à 11h30
- Epuisay le 22 mai de 9h30 à 11h30
- St Arnoult le 22 mai de 15h à 17h
- Morée le 26 mai de 9h30 à 11h30
- Lunay le 26 mai de 15h à 17h
- Coulommiers le 27 mai de 9h30 à 11h30
- Crucheray le 27 mai de 15h à 17h
- Ouzouer-le-Doyen le 28 mai de 15h à 17h
- Présence de l’unité lors de la rencontre des 2CV à Villiers-sur-Loir du 14 au 16 mai et sur le rallye de Mazangé le 17 mai
La brigade poursuit également ses préventions scolaires auprès des élèves de maternelle et primaire sur le rôle des règles et du gendarme, avec le permis piéton et le permis internet.