Mieux informer, mieux protéger

En mai, la brigade territoriale mobile de Thoré-la-Rochette programme diverses actions ouvertes au public :

Accueil du public dans le Gendtruck, camping-car spécialement aménagé pour renseigner, informer, recueillir mains courantes et plaintes :

Thoré le 5 mai de 9h30 à 11h30

Danzé le 5 mai de 15h à 17h

Mazangé le 6 mai de 9h30 à 11h30

Saint-Agil le 6 mai de 15h à 17h

Artins le 7 mai de 15h à 17h

Sougé le 11 mai de 9h30 à 11h30

Prunay le 11 mai de 15h à 17h

Trôo le 12 mai de 9h30 à 11h30

Azé le 12 mai de 15h à 17h

Oucques le 13 mai de 9h30 à 11h30

Talcy le 13 mai de 15h à 17h

Autainville le 15 mai de 9h30 à 11h30

St Jean Froidmentel le 15 mai de 15h à 17h

Beauchêne le 18 mai de 15h à 17h

Souday le 19 mai de 9h30 à 11h30

La Ville-aux-Clercs le 19 mai de 15h à 17h

Villedieu le 20 mai de 9h30 à 11h30

Villiers le 20 mai de 15h à 17h

Le Gault-du-Perche le 21 mai de 9h30 à 11h30

Epuisay le 22 mai de 9h30 à 11h30

St Arnoult le 22 mai de 15h à 17h

Morée le 26 mai de 9h30 à 11h30

Lunay le 26 mai de 15h à 17h

Coulommiers le 27 mai de 9h30 à 11h30

Crucheray le 27 mai de 15h à 17h

Ouzouer-le-Doyen le 28 mai de 15h à 17h

Présence de l’unité lors de la rencontre des 2CV à Villiers-sur-Loir du 14 au 16 mai et sur le rallye de Mazangé le 17 mai

La brigade poursuit également ses préventions scolaires auprès des élèves de maternelle et primaire sur le rôle des règles et du gendarme, avec le permis piéton et le permis internet.