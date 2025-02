Un défi pour changer son alimentation

La un 5ᵉ édition du Défi Alimentation lancée par la ville de Vendôme et animée par l’association Athena a débuté en janvier et se poursuivra jusqu’en juin. Avec comme mission principale de permettre une évolution de ses habitudes alimentaires et pratiques de consommation, Défi Alimentation se déroule sous forme d’ateliers divers où l’on peut s’inscrire suivant ses envies ou ses souhaits de manger plus sain, plus local, de saison sans dépenser plus !

Lenaïg Le Nen, une des quatre salariées de l’association Athena renseigne ce vendredi matin, les consommateurs qui se sont arrêtés sur le stand présent au marché hebdomadaire de Vendôme. «Relevez le Défi alimentation c’est découvrir de nouvelles recettes, apprendre à consommer autrement, de saison et plus local» détaille-t-elle. Avec maintenant le recul nécessaire depuis quatre saisons, elle sait que le retour des participants est positif et qu’ils apprécient ces ateliers car ils leur permettent d’évoluer dans leurs pratiques de consommation. Cette nouvelle édition, avec un nouveau rendez-vous «Bien manger avec un petit budget» se fera en 5 ateliers dont une visite de ferme, celle du Petit Pont à Azé où les inscrits pourront découvrir le métier de l’éleveuse rencontrée et la diversité des produits que la ferme produit en agriculture biologique.

«Les ateliers, sur inscription au préalable, se déroulent à chaque fois dans des lieux différents pour élargir la cible de tous les habitants de la ville et sensibiliser tous les publics. Des lieux qui font sens également comme se déplacer dans une école, pendant le temps scolaire pour que les parents puissent y participer» conclut Béatrice Arruga, adjointe au maire et en charge de la politique éducative et de l’alimentation.