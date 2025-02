Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Samedi 8 février à 20h30, Dimanche 9 février à 15h. Théâtre «Du pognon au réveillon»

Par les Comédiens de la Fête

Romain et Ellen invitent Fred et Pakita pour le nouvel an. Romain offre, comme chaque année, des tickets à gratter. Mais la soirée sera difficile, lorsque l’un d’eux va se retrouver millionnaire !

Mise en scène Elysabeth Forgo. Avec Josy Carreau, Elysabeth Forgo, Stéphane Rozenfeld et Arnaud Jacquet

Résa à l’Office de Tourisme VBA, Tarif : 12 €, enfant -18 ans : 8€

Dimanches 9, 16 et 23 février, 14h30-17h30. Exposition de peintures par Martine Pitard

«Après 40 ans de couture, tricot et broderie, c’est vers la peinture que je continue à exprimer ma créativité. A partir de toiles blanches, et sans l’aide de pinceaux, j’utilise de petites chaines à billes, une passoire ou fond de bouteille et sèche-cheveux… pour faire mes créations.

Tous les tableaux sont personnalisables, choisissez la taille, les couleurs et place à l’imagination».

Entrée gratuite

Lundi 10 février à 15h, cinéma. «Mufasa Le roi lion»

Rafiki raconte à la jeune lionne Kiara – la fille de Simba et Nala – la légende de Mufasa. Relatée sous forme de flashbacks, l’histoire de Mufasa est celle d’un lionceau orphelin qui, un jour, fait la connaissance du sympathique Taka, héritier d’une lignée royale.

Pas de réservation, Tarif unique : 5€

Lundi 10 février à 20h30, cinéma. «Mon inséparable»

Mona vit avec son fils trentenaire, Joël, qui est “en retard”. Il travaille dans un établissement spécialisé, un ESAT, et aime passionnément sa collègue Océane, elle aussi en situation de handicap. Alors que Mona ignore tout de cette relation, elle apprend qu’Océane est enceinte. La relation fusionnelle entre mère et fils vacille.

Pas de réservation, Tarif unique : 5€

Mercredi 12 février à 15h, spectacle jeune public. «Jack et le haricot magique»

Il était une fois, dans une lointaine campagne anglaise, un garçon, prénommé Jack. L’enfant vivait seul avec sa mère. Son père avait disparu quelques années plus tôt,

leur laissant, pour seule richesse une vache. Jack et sa mère ne se nourrissaient que grâce au lait qu’elle leur donnait et aux rares légumes qui poussaient dans leur

champ. Mais…

A partir de 4 ans. Textes de Sarah Gabrielle et Alexis Consolato

Résa à l’Office de Tourisme VBA, Tarif : 6 €, enfant -18 ans : 4€

Mercredi 19 février à 15h, spectacle jeune public. «Alice au pays des miroirs»

Rythmé de chansons entraînantes interprétées en live, ce spectacle musical à partir de 4 ans revisite l’univers extravagant de Lewis Carroll avec modernité, humour et poésie, dans un hymne à l’imagination.

Texte et musiques : Gaëlle Hispard & Mathieu Gerhardt / Mise en scène : Gaëlle Hispard / Conseiller artistique : Marc Beaudin /Avec Margaux Conduzorgues, Emmanuel Vacarisas, Gaëlle Hispard, Quentin Gouraud

Résa à l’Office de Tourisme VBA, Tarif : 6 €, enfant -18 ans : 4€