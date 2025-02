Avec Perche Nature

La grande vadrouille amoureuse des amphibiens

Samedi 8 février à 19h30

Participez au suivi scientifique et aux opérations de sauvetage des amphibiens menacés et protégés. La vie des crapauds épineux et grenouilles n’auront plus de secrets pour vous.

RDV à 19h30, Bois de l’Oratoire de Vendôme (parking rue des Fontaines), munis de bottes, de vêtements chauds et isolants. Réservation recommandée.

Les oiseaux du bois

Dimanche 9 février à 9h30

Dimanche 23 février à 14h

Habillez-vous chaudement et rejoignez des ornithologues passionnés pour découvrir les oiseaux peuplant nos forêts en hiver.

Du matériel sera à votre disposition.

RDV à l’Observatoire des oiseaux au Bois de l’Oratoire de Vendôme (parking rue des Fontaines).

Certaines animations sont susceptibles d’être annulées en cas de météo défavorable, nous vous conseillons de consulter le site internet de Perche Nature avant de vous déplacer, les éventuels changements y seront inscrits.