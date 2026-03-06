La rentrée se prépare

La rentrée scolaire prévue mardi 1er septembre 2026 est déjà d’actualité à Vendôme. En effet, tout le mois de mars, les parents, dont les enfants vont rentrer pour la 1ère fois à l’école maternelle ou ceux dont les enfants passent en Cours Préparatoire à l’école élémentaire, doivent procéder à une préinscription soit auprès du guichet unique de la mairie, ou sur l’Espace Famille sur le site internet de Vendôme (espacefamille.vendome.eu). La liste des documents à fournir pour cette démarche est disponible sur le site de la ville de Vendôme dans la rubrique «Vie scolaire». Cette période de préinscription permet à la ville l’ajustement des effectifs de la prochaine rentrée et cette démarche doit se faire avant le 31 mars.