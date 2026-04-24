Éducation

Le conseil départemental construit le collège du futur

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inauguration du college louis pergaud de neung sur beuvron cd41 n derre

Même si le collège Louis-Pergaud n’est pas dans le Vendômois mais plutôt au cœur de la Sologne à Neung-sur-Beuvron, il est à souligner qu’après 3 années de travaux et une restructuration complète de l’établissement financée en grande partie par le Conseil départemental, il devient le premier «collège du futur» de Loir-et-Cher.

Entre avril 2022 et décembre 2025, les anciens bâtiments datant des année 1970 ont laissé place à de nouvelles structures prêtes à accueillir les 300 élèves dans des conditions optimales. Collège désigné du futur car ses espaces agrandis et modulables, 2900 m2 reconstruits accueillent 20 salles de cours pensées pour être adaptées aux nouvelles pratiques d’enseignement, aux nouveaux usages et modes d’apprentissage. En effet, toutes sont équipées d’un écran numérique interactif et permettent toutes les configurations de travail ainsi que l’installation de mobilier flexible.

Puis futur car reconstruit avec une démarche environnemental forte. Le collège a été réalisé à partir de matériaux renouvelables, 220 tonnes de matériaux naturels tel que le bois, la paille, la terre crue, le lin, le chanvre ou encore le coton. Chauffé avec 2 chaudières à bois, les travaux du collège Louis-Pergaud de Neung-sur-Beuvron ont été calculés pour maximiser l’entrée de la lumière naturelle avec un apport d’énergie solaire pour une partie de l’électricité. Enfin, la faune et la flore ont aussi fait l’objet d’une grande attention avec la reconstitution d’une zone humide et d’une lande sèche, la pose de nichoirs pour les chauves-souris et d’hôtels à insectes, rendant cet espace éco-responsable, durable et respectueux de la biodiversité.

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Le Petit Vendômois

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