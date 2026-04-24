L’ADA Club Basket en déplacement à Mondoubleau

Dans le cadre de sa politique d’incitation à la pratique sportive, le Conseil départemental de Loir-et-Cher organise depuis plus de 15 ans deux rencontres par an entre les joueurs professionnels de l’ADA Blois Basket et les collégiens. En cette fin mars, les 4e du collège Alphonse Karr de Mondoubleau recevaient les basketteurs pour un après-midi pas comme les autres, afin d’échanger et de jouer au basket-ball. L’objectif est bien de transmettre les valeurs du sport et de promouvoir la pratique sportive auprès des jeunes.

Après un déjeuner pris en commun avec les collégiens, l’après-midi s’est déroulé sous forme d’une dizaine d’ateliers pour découvrir la technique, l’adresse ou le jeu en effectif réduit : passes, dribbles, tirs… L’occasion également de découvrir le quotidien de ces joueurs professionnels à travers des ateliers thématiques : le rythme des saisons, les entraînements ou l’hygiène de vie indispensable pour ces sportifs de haut niveau. Une séance de dédicaces et de photos a terminé la journée.