Le Terrible et les collégiens

Le département de Loir-et-Cher parraine depuis 5 ans le Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins (SNLE) Le Terrible. Chaque année, deux classes de collégiens du département travaillent avec un professeur volontaire sur les enjeux de défense. Au printemps dernier, des élèves de 4e des collèges Jean Emond et Saint-Joseph ont fait le déplacement à Brest et l’Ile de Longue pour aller à la rencontre d’acteurs de la Défense nationale sur ces sites d’exception et découvrir un SNLE. En juin, au conseil départemental, les collégiens présentaient une restitution de leur voyage sous forme de travaux réalisés suite à leur visite à la base navale devant les élus et le capitaine de vaisseau en direct de Brest.