Les élèves du collège Jean Emond découvrent l’Allemagne !

Du 11 au 19 mars, 38 élèves germanistes de 4e et 3e bilangues et LV2 du collège Jean Emond de Vendôme ont rendu visite à leurs correspondants dans les villes de Willingen et Bad Arolsen en Allemagne.

Ce projet, ils l’ont préparé depuis quelques mois, en organisant les visites, en échangeant par lettres ou par réseaux sociaux et en s’engageant intensivement dans la vente de chocolats de Noël pour financer leur voyage !

Sur place, l’accueil fut des plus chaleureux et l’expérience des plus enrichissantes. Les professeures allemandes avaient en effet organisé diverses activités : immersion en classe, jeux de cohésion et de société, musée de l’informatique de Paderborn, musée des Frères Grimm à Kassel, visite d’une brasserie et d’une ferme “éco-responsable”, balade dans la montagne de Willingen jusqu’à la rampe de saut à ski et jusqu’au”Skywalk” (pont suspendu culminant à 100m. de hauteur), découverte de Bad Arolsen et de son château mais aussi de Cologne avec son musée du chocolat.

Découvrir la culture Outre-Rhin en vivant dans une autre famille, en s’imprégnant du cadre scolaire, a été l’occasion de valoriser les efforts faits pendant leurs 3 ou 4 années d’apprentissage de l’Allemand. Cette aventure leur a permis une ouverture d’esprit propre, de renforcer les liens avec leurs voisins allemands et de consolider la coopération entre jeunes européens !

Aux élèves vendômois maintenant d’accueillir les correspondants allemands en mai et de leur faire découvrir le mode de vie à la Française et les atouts de notre belle région !