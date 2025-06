Assemblage chez ValDem

L’association Assemblage, qui organise entre autres, en plus de leur soutien au monde artistique, la biennale au Grand Manège à Vendôme réunissant différents artistes de la région, a reçu un chèque de 2 500€ du Syndicat d’ordures ménagères ValDem, fruit d’une partie de la recette de la 9e édition de «Sauvons les Meubles» en mars. Assemblage avait, en effet, réussi à mobiliser plus de 20 membres (des 300 adhérents) venus prêter main forte au syndicat pour expliquer leur action vers le monde artistique et aider les visiteurs à trouver leur objet sorti directement des déchetteries. Depuis sa création, Assemblage s’est toujours préoccupée de l’environnement et, grâce à ce chèque, va pouvoir financer une pièce de théâtre en octobre, traitant des déchets justement !