40 chanteurs et 2 églises

L‘Association Les Amis de Sargé du Perche (LASP), avec le soutien du département de Loir-et-Cher dans le cadre de Festillésime 41, organise le 25 avril à 20h, un concert exceptionnel au bénéfice de la restauration de l’église Saint-Martin à Sargé-sur-Braye. Le concert se déroulera dans l’église Saint-Cyr, l’autre église de la commune.

Les Amis de Sargé du Perche (LASP) ont pu rassembler, avec la participation de la chorale des Petits Chanteurs d’Asnières et son célèbre groupe des Poppys d’une quarantaine d’enfants et adolescents. Ce groupe chante régulièrement des chansons de vacances et de répétitions dans le Perche. Ils chanteront un programme varié pour chacun dans le répertoire de chansons françaises et standards internationaux.

Cette église du XIe siècle, remaniée et agrandie aux XIIe et XVIe siècles, est un trésor de l’art médiéval qu’il faut à tout prix sauvegarder. Elle abrite d’exceptionnelles peintures murales du XIVe siècle qui doivent être restaurées et préservées. Elles ne pourraient être que l’ensemble du bâti, qui comporte une une nef et un beau clocher en bonne état, est remis en état pour permettre de les conserver dans de bonnes conditions.

Une visite guidée de l’église Saint Martin sera proposée entre 18h et 19h 30, avant le début du concert à 20h. Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert, pendant lequel la visite de l’église sera aussi possible.

Places à 20€ et 10€ pour les -18 ans, recette au profit de la restauration de l’église Saint-Martin.