L’Union Sportive Vendômoise-UA fête ses 80 ans

Aujourd’hui, 25 associations sportives composent l’Union Sportive Vendômoise-Union d’Associations (USV-UA), qui fêtera le 25 avril 80 ans d’existence avec une journée d’animations sportives au cœur de Vendôme pour célébrer cet anniversaire.

Le 26 avril 1946, à la sous-préfecture de Vendôme, le dépôt de la déclaration de création d’une nouvelle société sportive et de ses statuts était entériné, l’Union Sportive Vendômoise ayant pour objet la pratique de tous les sports et de l’éducation physique. Née de la fusion houleuse de deux associations, La Patriote Vendômoise, créée en 1891, et le Patronage Laïque Vendômois, l’USV accueille 4 sections, soit le football, l’athlétisme, la natation et le basket-ball. Omnisports à l’origine, c’est en 1999 qu’elle devient Union d’Associations.

L’adhésion des associations sportives à l’USV-UA se fera petit à petit. Le handball en 1955, puis le volley-ball et le rugby, l’escrime en 1966 et le canoë-kayak en 1970. Associée aux différentes décisions de la Ville pour sa politique sportive, elle verra Vendôme se couvrir de nouveaux gymnases et complexes sportifs, comme en 1965 avec l’ouverture du centre nautique des Grands-Prés, ou le dojo en 1993. Les dernières sections entrées dans l’USV-UA, la grande famille du sport à Vendôme, sont le Practice de la Bouchardière (golf) en 2019, Vendôme Plongée en 2020 et, en 2024, le Vendôme Rollers Club ainsi que La Joyeuse Pétanque.

PROGRAMME des 80 ans

Au départ du marché couvert, des parcours sportifs de 8, 10 et 15 km, à réaliser à pied, à vélo ou en roller, entraîneront les participants à la découverte de tous les sites sportifs de la ville, avec un quiz proposé pour apprendre toute l’histoire du sport en Vendômois.

Plusieurs départs du marché couvert entre 9h30 et 10h30 – Tarif libre

Pendant toute la journée, des animations sportives seront également proposées, soit au marché couvert, soit sur les lieux habituels de pratique : boxe, football, triathlon, volley-assis, billard, roller…

La journée se terminera par l’assemblée générale de l’USV-UA, ouverte à tous, au marché couvert à partir de 16 h 30.