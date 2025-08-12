Sports

24h du Mans de Roller

Le Petit Vendômois il y a 1 jour
roller club de vendome 1

Le Roller Club Vendômois (RCV) participe les 12 et 13 juillet aux 24h du Mans de Roller sur la piste de 4,1km réservée normalement aux motos. Chaque année le club arrive à aligner sur la ligne de départ deux équipes dont l’une en catégorie prestige, prête à en découdre avec les autres compétiteurs. Cela reste bon enfant, car même s’il y a chaque année environ 3 000 participants, certains viennent également faire la fête sans se prendre au sérieux. Pour cette nouvelle édition et pour la première fois, 5 membres du RCV dont Jany Chando le président participeront en solo à cette compétition. Ils espèrent faire entre 200 et 300km chacun….

Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

