24h du Mans de Roller
Le Roller Club Vendômois (RCV) participe les 12 et 13 juillet aux 24h du Mans de Roller sur la piste de 4,1km réservée normalement aux motos. Chaque année le club arrive à aligner sur la ligne de départ deux équipes dont l’une en catégorie prestige, prête à en découdre avec les autres compétiteurs. Cela reste bon enfant, car même s’il y a chaque année environ 3 000 participants, certains viennent également faire la fête sans se prendre au sérieux. Pour cette nouvelle édition et pour la première fois, 5 membres du RCV dont Jany Chando le président participeront en solo à cette compétition. Ils espèrent faire entre 200 et 300km chacun….