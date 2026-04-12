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Fauré, Requiem & miscellanées

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avril 26 8

Les Amis de la musique en Vendômois organisent dimanche 12 avril à 16h à l’église de la Madeleine à Vendôme leur dernier concert de la saison : Fauré, Requiem & miscellanées.

« Mon Requiem a été composé pour rien… pour le plaisir, si j’ose dire ! » témoigne Gabriel Fauré à propos de cette œuvre aujourd’hui parmi les plus jouées du répertoire. Dans un entretien, il précise qu’il « a cherché à sortir du convenu », préférant exprimer sa sensibilité d’artiste, sa conception personnelle de la mort comme « une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux ». C’est cette lumière qui, encore aujourd’hui, marque l’auditeur découvrant ou redécouvrant l’œuvre : une lumière tout à la fois marquée par l’héritage français, comme permettant de l’entendre quelques œuvres de Lili Boulanger, Reynaldo Hahn et Jean Roger-Ducasse, mises en regard.

Chœur Flat Cantus / Lisa Chaïb-Auriol, soprano solo / Pierre-Yves Cras, baryton solo / Thomas Tacquet, piano et direction / Peyman Memarzadeh, direction.
Tarifs de 5 à 20€

Rens. : 06 67 37 39 33
info@amis-musique-vendomois.org
ou amis-musique-vendomois.org

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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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