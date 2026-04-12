Les Amis de la musique en Vendômois organisent dimanche 12 avril à 16h à l’église de la Madeleine à Vendôme leur dernier concert de la saison : Fauré, Requiem & miscellanées.

« Mon Requiem a été composé pour rien… pour le plaisir, si j’ose dire ! » témoigne Gabriel Fauré à propos de cette œuvre aujourd’hui parmi les plus jouées du répertoire. Dans un entretien, il précise qu’il « a cherché à sortir du convenu », préférant exprimer sa sensibilité d’artiste, sa conception personnelle de la mort comme « une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux ». C’est cette lumière qui, encore aujourd’hui, marque l’auditeur découvrant ou redécouvrant l’œuvre : une lumière tout à la fois marquée par l’héritage français, comme permettant de l’entendre quelques œuvres de Lili Boulanger, Reynaldo Hahn et Jean Roger-Ducasse, mises en regard.