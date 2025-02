Au programme de L’Echalier

Vendredi 7 février à 19h à la Grange de Saint-Agil

M.A.R. Ode chorégraphique et passionnée aux objets du quotidien.

De et avec : Andrea Diaz Reboredo

Une lumière scintille au cœur d’une bâtisse. Deux récits s’entrelacent dans M.A.R. : l’histoire d’une maison de famille et une réflexion poétique et technique autour des espaces et des sens. Transporté par les objets du quotidien et les matériaux, les spectateurs entament une véritable visite architecturale et sensible.

Durée : 1h – tout public partir de 14 ans – plein tarif 10€ / Tarif réduit 7€ – réservation L’Hectare 02 54 89 44 00. Dans le cadre d’« Avec Ou Sans Fils » 2025, biennale internationale de marionnettes en Région Centre-Val de Loire coordonnée par L’Hectare – Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette.

départ 18h15 du collège Alphonse Karr à Mondoubleau

Mercredi 26 février à 19h à Vendôme au Minotaure

CRIN-BLANC Ciné-concert

Compagnie Anaya

Ce ciné-concert projette la naissance d’une amitié, celle entre Crin-Blanc, chef d’un troupeau de chevaux sauvages de Camargue et d’un petit garçon de dix ans, Folco, ivre de liberté… La projection du film en noir et blanc est accompagnée par des musiciens …

Durée 40mn – tout public à partir de 5 ans – tarifs (transport + entrée) : adultes 11€ / -20 ans 8€. Spectacle programmé par L’Hectare – Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette. Réservations L’Echalier au 02 54 89 81 52 ou contact@lechalier.fr