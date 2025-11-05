Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Vendredi 7 nov. à 20h30, vidéo-conférence, «A tire d’ailes et à pas feutrés, vies animées au cœur de notre campagne» par Fabrice Jallu»

Voilà quasiment une trentaine d’années que Fabrice sillonne les routes et chemins, de fermes en fermes, de plateaux en vallons.Jumelles et boîtiers photo sont, toujours, à portée de main… Au fil du temps, il a réussi à communiquer à sa clientèle sa passion pour la faune et l’intérêt de préserver une part de leur habitat.

Adresser un message de pré-réservation à l’adresse mail suivante : asso.vibraye.naturellement@gmail.com

Tarif non-adhérent «VN» : 8€

Adhérent «VN» : 5 € Gratuit – 12ans

Samedi 8 et dimanche 9 nov. de 14h30 à 17h30. Exposition sur les oiseaux par Isy Ochoa et Damien Drillet

Isy présentera des planches originales de son dernier album jeunesse publié : «Sauve qui plume» et proposera une vente-dédicace de celui-ci.

Damien présentera les vingt-huit planches originales qui font écho à son goût affirmé pour la nature.

Organisée par Vibraye Naturellement

Entrée gratuite

Vendredi 14 nov. à 20h30, spectacle musical «Passage en revue»

Un hommage au cabaret et au music-hall, oui… mais pas seulement ! Dans un show en forme de music-hall de poche, mêlant heures de gloire et amères défaites, chacune des 20 chansons donne naissance à un véritable tableau chanté, dansé, mais aussi parlé. Avec la complicité de son pianiste, Estelle Danière réalise tout en charme et élégance une sorte d’effeuillage musical ou de strip-tease textuel pour ainsi dire !.

Réservations à la Mairie de Vibraye Service billetterie

Tarif adulte : 12€ et -18 ans : 8€

Samedi 15 et dimanche 16 nov. à 15h – Théâtre «Le rapport dont vous êtes l’objet»

Par la troupe des Fracassés de Vibraye

Un directeur assiste à l’invasion de son administration par une langue nouvelle, synthétique et dénuée de sens, le pydétypède. Lui-même, dépassé par un système dont le langage n’est accessible qu’aux seuls initiés, est incapable de lire un rapport le concernant, et doit donc se le faire traduire…! Une comédie grinçante et rythmée

Vente des billets sur place

Tarif unique : 8€

Dimanches 16 et 23 nov. de 14h30 à 17h30, expo photos «Regards sur Madagascar»

L’association Mihetsika72 vous partage son amour du pays, un peu de nostalgie dans ces maisons traditionnelles en boue de terre rouge, beaucoup de beauté dans ces paysages surtout de campagnes.

Entrée gratuite

Lundi 17 nov. à 20h30, cinéma «Classe moyenne»

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa…

De Antony Cordier / Avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia

Tarif unique : 5€

Dimanche 23 nov. à 15h, Jeune public «Enchantement»

Venez voyager dans les différents univers entre Princesses, Pirates et Super héros.

A partir de 3 ans Billetterie sur place

Tarif : 10€

Samedi 29 nov. à 20h30, concert au profit du Téléthon «Gaston F»

Reprise du répertoire de nos idoles des années 60, 70 et 80 et plus.Ils se mobilisent bénévolement pour soutenir et aider la recherche médicale.

Une urne sera à disposition pour récolter les dons, même modestes