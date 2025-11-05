A la Maison Botanique

Vannerie sauvage : 4 séances pour appréhender la vannerie sauvage Les jeudis de novembre de 14h à 17h Formatrice : Gaëlle Flenner, 4 séances = 120€ + adhésion / réservation nécessaire

Identifier les plantes locales à tresser, maitriser les techniques de récoltes, appréhender les gestes de bases et être accompagné dans la réalisation d’un projet de petite vannerie personnel

Conférence, Apiculture et écosystèmes de Théo Blondy, apiculteur Vendredi 7 novembre, 19h30 à la salle des fêtes de Boursay. Gratuit / ouvert à tous

Qu’est-ce que l’Apiculture dans un écosystème fonctionnel et diversifié et comment la soutenir.

Sortie – Visite d’une Phytoépuration et entretien collectif à Azé Samedi 15 novembre, 10h30. Lieu indiqué lors de l’inscription. Gratuit / ouvert à tous / Sur réservation. Formateur : Sébastien Beaudeux, concepteur de jardin d’assainissement

Vous souhaitez en savoir plus sur les biens-faits et l’utilisation quotidienne d’un jardin d’assainissement ?

Cette méthode, aussi appelée phytoépuration, épuration végétalisée ou filtres plantés, consiste à utiliser des plantes comme des roseaux et des iris pour assainir toutes les eaux de la maison.

Café / rencontre avec le collectif des planteurs/euses de haies Samedi 22 novembre de 9h à 13h sur le marché de Mondoubleau. Gratuit / ouvert à tous

Se retrouver autour d’un café pour échanger sur les projets du collectif. Pour parler projets de plantations, arbres, engagements…

Stage Laine feutrée : feutrer un panier en laine rustique Samedi 22 novembre de 10h à 15h à la Maison Botanique à Boursay. Formatrice : Flora Malan. 35€/pers + adhésion / inscription nécessaire / déjeuner partagé

Lors de cet atelier, vous manipulerez de la laine cardée rustique issue de petits élevages français. Avec de l’eau, du savon et du mouvement, vous découvrirez comment transformer la fibre en une matière solide et respirante : le feutre. Vous repartirez avec votre création : un petit panier. Pour débutants et plus avancés.