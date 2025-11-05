Économie et sociétéAssociations

ça se passe à l'AVF Vendôme

  • Café insolite : jeudis 6 novembre et 4 décembre à partir de 17h30, à l’Espace 102, Faubourg Chartrain. Moment de convivialité autour d’un thé, d’un café, etc… (Résa auprès de l’AVF).
  • Cercle de lecture : jeudis 6 novembre et 4 décembre à partir de 14h30 salle C2 du Pôle Chartrain. Partager la passion de la lecture et échanger autour des livres.
  • Crêpes Partie : mercredis 12 novembre et 3 décembre à partir de 16h, à la crêperie «Comme un grain», 15 pl. de la République. (Résa auprès de l’AVF)

1 avf telethon 1

  • Pause Gourmande : jeudis 20 novembre et 18 décembre à partir de 16h, à la pâtisserie Benjamin Bordas, 9 pl. St Martin à Vendôme (Réservation auprès de l’AVF).
  • Atelier Pâtisserie : samedi 22 novembre à 9h. Bonbons en chocolat. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Résa auprès de l’AVF)
  • Karaoké (parès-midi festif) : samedi 22 novembre à partir de 14h à la salle du Temple (Résa auprès de l’AVF).
  • Art Floral : jeudis 27 novembre et 18 décembre à partir de 19h15 salle des Frères Lumière (Résa auprès de l’AVF)
  • Atelier culinaire : samedi 13 décembre à 9h. Au Centre Social, 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme (Résa auprès de l’AVF).
  • Vente de crêpes au profit du Téléthon vendredi 7 novembre au pied de la Tour Saint-Martin à Vendôme.
    Assemblée générale vendredi 14 novembre à 14h30 à la Chapelle Saint-Jacques à Vendôme
  • Journée des nouveaux arrivants samedi 15 novembre à 9h à la Chapelle Saint-Jacques à Vendôme
  • Exposition photos du 17 au 25 novembre de 14h à 18h30, à la Chapelle Saint-Jacques à Vendôme. Entrée libre.
  • Vernissage mardi 18 novembre à 18h.
  • Conférence sur la cyber-sécurité mercredi 26 novembre à 18h à la salle Ronsard du Minotaure à Vendôme. Entrée libre
  • Goûter de Noël mercredi 10 décembre à 14h30 à la salle du Temple à Vendôme (inscriptions auprès de l’AVF)
AVF VENDÔME – 140 Fg Chartrain, 41100 VENDÔME. Tél : 02 54 77 02 90 avfvendome@orange.fr. avfvendome.fr – Facebook : AVF VENDOME
