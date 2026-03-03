Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Samedis 7 et 14 mars de 14h30 à 17h30 et vendredi 13 mars de 19h à 23h Expo par Axel et Carine Werkling

Axel et Carine Werkling se sont très tôt imprégnés du lieu qu’ils apprivoisent depuis 28 ans.

Non loin de Bonnétable (72), leur fermette du 17e siècle sise au milieu d’une grande prairie, est devenue le creuset où naissent leurs créations.

Axel grave le bois ou le lino qu’il imprime dans l’argile. Carine, inspirée par la Faïence de Bonnétable, sur laquelle apparaît la fleur éponyme, continue de décliner cette dernière en décorant sa production de céramique utilitaire.

Entrée gratuite

Vendredi 13 mars à 20h30, spectacle musical. «Qu’on en finisse !» (concert d’adieu)

Si tout devait s’arrêter, qu’est-ce qu’on aurait envie de chanter, juste pour le plaisir, avant le dernier salut ? Florence Andrieu et Flannan Obé , accompagnés de leur complice, Philippe Brocard, sont allés chercher du côté de Diane Dufresne, Marie-Paule Belle, Gilbert Bécaud, mais aussi, Sondheim, Bernstein… Puisqu’ils n’ont plus rien, ni à perdre, ni à prouver, un seul mot d’ordre : se faire plaisir…et tant mieux si ça fait aussi plaisir au public !

Résa à la Mairie de Vibraye ou sur www.vibraye.fr

Tarif adulte : 12€, -18 ans : 8€

Lundi 23 mars à 20h30, cinéma «L’affaire Bojarski»

Jan Bojarski, jeune ingénieur polonais, se réfugie en France pendant la guerre. Il y utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l’occupation allemande. Après la guerre, son absence d’état civil l’empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions et il est limité à des petits boulots …jusqu’au jour où un gangster lui propose d’utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets…

Sortie en salle le 14 janvier 2026 | 2h 08min | Drame. De Jean-Paul Salomé. Par Jean-Paul Salomé, Bastien Daret. Avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon

Tarif unique : 5€

Pas de réservation

Samedi 28 mars à 20h30, Théâtre, «Elise et moi»

Rien ne va plus à l’Elysée ! Le Président de la République a disparu ! Cette disparition doit rester secrète. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Faire appel à un sosie est la solution. Gérard Manvut arrive ainsi à l’Elysée avec sa femme Elise et son caractère bien trempé. Il ressemble, certes, au président mais ce brave homme est agriculteur dans la vie donc à cent mille lieux des salons de l’Elysée et de la vie présidentielle..

De Viviane Tardivel. Par la troupe Les Trétaux de Malestable. Avec Guillaume Pavée, Mathilde Launay, Coralie Chopin, Sylvie Chopin Dylan Soyer, Mickaelle Brossard, Margaux Leprêtre

Organisé par l’Association Gymnastique Volontaire de Vibraye

Billetterie à l’ancien

Office de Tourisme les vendredis 6 et 20 mars de 10h à 12h30 ou sur place le jour même

à partir de 19h30

Résa possible par mail jusqu’au 15 mars: fischerjo@hotmail.fr

Tarif adulte : 12€, -16 ans : 8€