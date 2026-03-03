Deux concerts exceptionnels des Amis de la musique

Fanny Mendelssohn, Das Jahr

Dimanche 8 mars à 16h

A l’Auditorium Monceau, Vendôme

Avec Das Jahr, Fanny Mendelssohn signe l’un des cycles pour piano les plus libres et les plus ambitieux du XIXe siècle. Composée en 1841 après son séjour italien, cette suite de douze pièces suivies d’un Nachspiel traverse le temps intérieur plus qu’elle ne décrit les mois de l’année. La présence de Bach, les motifs cycliques et l’audace du langage harmonique s’y fondent dans une écriture dense, à la fois intime dans sa genèse et d’une maîtrise formelle et poétique absolue.

Marie Vermeulin, piano

Concert précédé à 15h d’un avant-propos sur la famille Mendelssohn dans l’Allemagne romantique par Adèle Aschehoug (CNSMDP / Philharmonie de Paris).

Fauré, Requiem & miscellanées

Dimanche 12 avril à 16h

A l’Eglise de la Madeleine, Vendôme

“Mon Requiem a été composé pour rien… pour le plaisir, si j’ose dire !” témoigne Gabriel Fauré à propos de cette oeuvre aujourd’hui parmi les plus jouées du compositeur. Dans un entretien, il précise qu’il “a cherché à sortir du convenu”, préférant exprimer sa sensibilité d’artiste, sa conception personnelle de la mort comme “une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux”. C’est cette lumière qui, encore aujourd’hui, marque l’auditeur découvrant ou redécouvrant l’oeuvre ; une lumière tout à fait marquée par l’héritage français, comme le permettront d’entendre les quelques oeuvres de Lili Boulanger, Reyanldo Hahn et Jean Roger-Ducasse mises en regard.

Choeur Fiat Cantus

Lisa Chaïb-Auriol, soprano solo

Pierre-Yves Cras, baryton solo

Thomas Tacquet, piano et direction

Pejman Memarzadeh, direction