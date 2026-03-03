Sorties et loisirsMusique et concerts

Deux concerts exceptionnels des Amis de la musique

concert amis de la musique 1

Fanny Mendelssohn, Das Jahr

Dimanche 8 mars à 16h
A l’Auditorium Monceau, Vendôme
Avec Das Jahr, Fanny Mendelssohn signe l’un des cycles pour piano les plus libres et les plus ambitieux du XIXe siècle. Composée en 1841 après son séjour italien, cette suite de douze pièces suivies d’un Nachspiel traverse le temps intérieur plus qu’elle ne décrit les mois de l’année. La présence de Bach, les motifs cycliques et l’audace du langage harmonique s’y fondent dans une écriture dense, à la fois intime dans sa genèse et d’une maîtrise formelle et poétique absolue.
Marie Vermeulin, piano
Concert précédé à 15h d’un avant-propos sur la famille Mendelssohn dans l’Allemagne romantique par Adèle Aschehoug (CNSMDP / Philharmonie de Paris).

Fauré, Requiem & miscellanées

les amis de la musique 1 Dimanche 12 avril à 16h
A l’Eglise de la Madeleine, Vendôme
“Mon Requiem a été composé pour rien… pour le plaisir, si j’ose dire !” témoigne Gabriel Fauré à propos de cette oeuvre aujourd’hui parmi les plus jouées du compositeur. Dans un entretien, il précise qu’il “a cherché à sortir du convenu”, préférant exprimer sa sensibilité d’artiste, sa conception personnelle de la mort comme “une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que comme un passage douloureux”. C’est cette lumière qui, encore aujourd’hui, marque l’auditeur découvrant ou redécouvrant l’oeuvre ; une lumière tout à fait marquée par l’héritage français, comme le permettront d’entendre les quelques oeuvres de Lili Boulanger, Reyanldo Hahn et Jean Roger-Ducasse mises en regard.
Choeur Fiat Cantus
Lisa Chaïb-Auriol, soprano solo
Pierre-Yves Cras, baryton solo
Thomas Tacquet, piano et direction
Pejman Memarzadeh, direction

Les Amis de la musique en Vendômois. Tarifs de 5 à 20€. Réservations : info@amis-musique-vendomois.org ou amis-musique-vendomois.org ou au 06 67 37 39 33
