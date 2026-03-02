En mars, à l’UTLV c’est la session de printemps

Huit conférences sur le thème : «L’Afrique, héritages, ruptures et recompositions».

Le 12 février, dans sa conférence d’introduction, Christophe Meunier a posé la question de la vision de ce grand continent longtemps regardé et enseigné comme «mal parti», à la dérive… Il a voulu montré que les richesses sont présentes en Afrique mais mal exploitées avec encore des influences internationales qui maintiennent la dépendance. Depuis quelques dizaines d’années, le continent n’est plus étudié dans sa globalité mais davantage par grandes zones géographiques.

Les 8 conférences de la session vont approfondir les différents aspects de l’ histoire et de la situation actuelle de l’Afrique :

mardi 3 mars : Marc Lavergne à 14h30 : «Le Soudan, une nation en quête d’Etat»

jeudi 5 mars : Francis Kpatinde à 14h45 : «L’Apartheid»

lundi 9 mars : Pierre Denmat à 14h45 : «Johannesburg, les paradoxes d’une métropole émergente»

vendredi 13 mars : Géraud Magrin à 14h45 «La disparition du lac Tchad : un mythe hydro politique»

mercredi 18 mars : Nelly Ducray à 14h45 «L’histoire de l’Afrique noire avant les colonisations»

vendredi 20 mars : Anne Batisttoni à 14h30 «L’Afrique toujours sous influence, hier comme aujourd’hui ?»

mardi 24 mars : Gilles Pison à 14h45 «1,5 milliard d’Africains, aujourd’hui, combien demain ?»

jeudi 26 mars : à 14h30 Daniel Millière, président de l’association Horizons Sahel viendra présenter les missions de cette association vendômoise ainsi que le Sénégal, son pays partenaire. Un livre sera proposé à l’achat (25€) et à la dédicace.

Toutes ces conférences auront lieu aux Greniers de l’Abbaye à 14h30 ou 14h45 selon le moyen de transport des conférenciers. Elles sont ouvertes aux adhérents inscrits à la session mais aussi à toute personne intéressée avec une participation de 10€, à payer à l’entrée de la salle (à partir de 14h).

La permanence au Pôle Chartrain, 140 faubourg Chartrain à Vendôme, est assurée chaque mardi de 9h à 12h par 3 bénévoles, notamment pour ceux qui veulent payer leur cotisation 2026 (30€) et leur inscription à la session (32€). Il est préférable de s’inscrire en amont car, sur place, le paiement de la session perturbe l’entrée aux conférences. Nous vous remercions pour votre compréhension. N’hésitez pas à visiter le site internet.