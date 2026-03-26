En préparation de l’anniversaire

Samedi 23 mai l’USV Judo de Vendôme fêtera en deux temps les 70 ans du club et les 40 ans de jumelage avec le club de Gevelsberg avec la présence ce week-end là de nombreux judokas allemands. Sous forme d’abord d’un gala à partir de 15h30 au dojo de Vendôme pour mettre à l’honneur tous ceux qui ont contribué à son histoire avec des animations, démonstrations et exposition puis d’un dîner au Minotaure.

Pour la petite histoire, cette aventure débuta en 1952 avec 10 vendômois qui s’organisent pour pratiquer leur sport favori avant de créer au quartier Rochambeau avec un tatami de 32 m2 une structure associative le 15 novembre 1956 dont Pierre Chevalier deviendra le président fondateur.

D’ailleurs l’USV Judo/Jujitsu recherche d’anciens membres ou toutes les personnes qui au travers d’anecdotes, de photos, vidéos ou témoignages ont participé à cette belle aventure à prendre contact avec le club.