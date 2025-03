ça se passe en mars avec Figures Libres

Comme le printemps, avec les beaux jours, va bourgeonner et les nouvelles pousses vont éclore, l’association Figures Libres nous réserve un programme printanier chargé en ce mois de mars avec une multitude de rendez-vous, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Le printemps est toujours synonyme de renaissance après cette période hivernale où tout s’endort. L’association Figures libres propose dès le 8 mars une nouvelle édition de Rural Peace au 3ᵉ Volume du Minotaure à Vendôme, une soirée hip-hop avec trois groupes à découvrir dès 20h30, «Davodka», «Triptik» et «LTK&C2T».

S’ensuivra dimanche 16 mars à la chapelle Saint-Jacques, deux formations musicales «My Name Is Nobody» et «Nona Invie» pour se retrouver autour d’un doux concert un dimanche après-midi à partir de 15h30. Enfin, le samedi 29 mars, à la Fabrique du Dr Faton à partir de 18h30, le groupe espagnol «Mourn», composé de Leia Rodriguez et Carla Pérez qui sont déjà venues aux Rockomotives, se sont produites en France à Rock en Seine, Europavox ou encore aux Printemps de Bourges. Ce groupe de jeunes femmes a sorti quatre albums avec Captured Tracks, l’un des labels indépendants les plus prestigieux de New-York et a eu l’occasion de tourner dans différents pays dont les États-Unis, la Suède ou encore le Japon ou l’Islande.

Figures Libres, c’est aussi une production de disques avec son label Figures Libres Records avec trois sorties d’album en ce début d’année : Noctural animal de «Telmaa», The Mushroom type de «Fabiola» et A thrill for novelty de «Common Insight».