Une heure de bonne humeur avec Suzanne et Jako dimanche 29 mars à 17h30 à Musikenfête à Montoire sur-le-Loir.

Après plusieurs animations pour les enfants depuis le début de l’année, un premier rendez-vous très symapthique est proposé aux adultes dimanche 29 mars à Musikenfête, le Musée des Musiques du Monde à Montoire : Chansons pour le plaisir. Suzanne et Jako, deux jeunes chanteurs-musiciens, interpréteront un répertoire varié de créations et de reprises de chansons françaises. Une belle occasion de démarrer la saison dans la joie et la bonne humeur.