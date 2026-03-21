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Chansons pour le plaisir

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jako et suzanne 1

Une heure de bonne humeur avec Suzanne et Jako dimanche 29 mars à 17h30 à Musikenfête à Montoire sur-le-Loir.

Après plusieurs animations pour les enfants depuis le début de l’année, un premier rendez-vous très symapthique est proposé aux adultes dimanche 29 mars à Musikenfête, le Musée des Musiques du Monde à Montoire : Chansons pour le plaisir. Suzanne et Jako, deux jeunes chanteurs-musiciens, interpréteront un répertoire varié de créations et de reprises de chansons françaises. Une belle occasion de démarrer la saison dans la joie et la bonne humeur.

La réservation est conseillée : 02 54 85 28 95 ou par mail info@musikenfete.fr Chansons pour le plaisir, dimanche 29 mars à 17h30 à Musikenfête quartier Marescot à Montoire
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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