Le réseau Bouge ta Camp’ relie 27 festivals !

Pour elle, l’absence d’informations sur Vallée-de-Ronsard (41) ou Chemillé-sur-Dême (37) quand on est à La Chartre dans le département voisin (72), «ça n’a aucun sens». Céline Robert est une créatrice et militante née qui veut abolir ces petites frontières-là. Fille de Chantal et Thierry, fondateurs de l’inoubliable centre d’artisanat d’art de Poncé-sur-le-Loir, elle sait que le public est celui d’un bassin de vie, et non simplement d’un territoire administratif.

Voilà pourquoi cette modiste reconnue a toujours sillonné son pays de la vallée du Loir, profitant de son offre culturelle si riche et dénichant des initiatives souvent méconnues. «Je ne laisserai jamais dire qu’il ne se passe rien chez nous !» scande-t-elle.

10 nouveaux festivals

Avec Caroline Picaud, visage connu de Kestu bouine ? (Marçon, 72), Paul Paris, son fils, pilier du Marché des capsules (Vancé, 72), et Philippe Ngo, impliqué dans la Gué Paille à Saint-Martin-des-Bois (41), elle a bûché de longue date sur ce réseau impressionnant par sa diversité. Lancé l’an dernier avec 17 festivals, il en regroupe 27 aujourd’hui, auxquels s’ajoutent 7 «lieux-repères» et 5 cafés associatifs.

Nouveaux venus cette année dans la liste : Ô Fil du Loir à La Possonnière (Couture, 41), l’Eldorado Americana Festival à Vancé (72), les concerts de l’été de la chapelle Sainte-Cécile (Flée, 72) ou encore Les Arts sous le porche à La Chartre-sur-le-Loir (72) pour n’en citer que quelques-uns. On aura compris que la liste maille tout le bassin de vie, de Thoré-la-Rochette (Zone I, 41) à Saint-Paterne-Racan (37), berceau des fameux Kampagn’Arts qui drainent plus de 6000 spectateurs fin juin.

«La culture en campagne est un espace de bienveillance, de créativité, d’humour et de poésie…Elle est ce lien précieux qui nous permet de prendre soin des un(e)s et des autres.» conclut Céline, la maquette de Bouge ta Camp’ en main.

Un dépliant et un site Internet appelés à devenir des incontournables !